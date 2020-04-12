Английская Премьер Лига намерена доиграть сезон-2019/20

Английская Премьер Лига

Если этот сезон так и не будет доигран, то для участников чемпионата Англии это может закончиться серьезными финансовыми потерями, в частности, от телевизионных прав на трансляции матчей.



По сообщениям источника, в АПЛ договорились не обсуждать вариант досрочного завершения чемпионата как минимум до конца мая 2020 года. Если ситуация не улучшится или ухудшится, то возможны любые варианты.



Хочется отметить, что УЕФА рекомендует всем клубам из топ-лиг доиграть данный сезон. Представители Английской лиги склоняются к этому варианту больше всех, так как не хотят нести большие финансовые потери.



Напомним, что на данный момент клубы Английской Премьер лиги отыграл 29 туров в этом чемпионате.