  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Пятница 24 апреля

18:00  cleag Смолевичи – Динамо Минск 20:00  cleag Неман – Энергетик
Свернуть список трансляций

ПСЖ намерен продлить контракт с Мбаппе

Дата публикации: Сегодня, 10:51 | Категория: Новости футбола

Килиан МбаппеКилиан Мбаппе

Приоритетной задачей ПСЖ в ближайшее трансферное окно будет подписание нового контракта со своим форвардом Килианом Мбаппе, сообщает ESPN. Контракт французского игрока истекает в 2022 году, а мадридский Реал хочет переманить его к себе.

В настоящее время переговоры поставлены на паузу, но они возобновятся, как только возобновятся футбольные матчи после паузы, прерванные из-за коронавируса.

В ПСЖ уверены, что Мбаппе в конечном итоге подпишет с клубом новое соглашение.

В этом сезоне 21-летний футболист забил 30 голов и сделал 17 передач в 33 играх за Пари Сен-Жермен во всех клубных турнирах.

Похожие новости:

  • Мбаппе отказывается подписывать новый контракт с «ПСЖ»
    Мбаппе отказывается подписывать новый контракт с «ПСЖ»
    Звезда «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил отказом на поступившее ему накануне предложение о продлении контракта, информирует...
  • «Реал» надеется, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ»
    «Реал» надеется, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ»
    «Королевский клуб» рассчитывает заполучить звездного француза Килиана Мбаппе за год до окончания его контракта с «Пари...
  • Зидан хочет переманить в «Реал» «нового Мбаппе»
    Зидан хочет переманить в «Реал» «нового Мбаппе»
    Полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга может пойти на повышение в мадридский «Реал». 16-летний юноша, которого во Франции...
  • Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ
    Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ
          Как информируют французские футбольные издания, руководство «Пари Сен-Жермен» желает сохранить у себя лидера атак...
  • Килиан Мбаппе может пополнить МЮ за 270 млн евро
    Килиан Мбаппе может пополнить МЮ за 270 млн евро
            Килиан Мбаппе По данным испанских СМИ, руководство «ПСЖ» готово расстаться со своим форвардом Килианом...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close