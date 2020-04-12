ПСЖ намерен продлить контракт с Мбаппе
Дата публикации: Сегодня, 10:51 | Категория: Новости футбола
Приоритетной задачей ПСЖ в ближайшее трансферное окно будет подписание нового контракта со своим форвардом Килианом Мбаппе, сообщает ESPN. Контракт французского игрока истекает в 2022 году, а мадридский Реал хочет переманить его к себе.
В настоящее время переговоры поставлены на паузу, но они возобновятся, как только возобновятся футбольные матчи после паузы, прерванные из-за коронавируса.
В ПСЖ уверены, что Мбаппе в конечном итоге подпишет с клубом новое соглашение.
В этом сезоне 21-летний футболист забил 30 голов и сделал 17 передач в 33 играх за Пари Сен-Жермен во всех клубных турнирах.
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