ПСЖ намерен продлить контракт с Мбаппе

Килиан Мбаппе

Приоритетной задачей ПСЖ в ближайшее трансферное окно будет подписание нового контракта со своим форвардом Килианом Мбаппе, сообщает ESPN. Контракт французского игрока истекает в 2022 году, а мадридский Реал хочет переманить его к себе.

В настоящее время переговоры поставлены на паузу, но они возобновятся, как только возобновятся футбольные матчи после паузы, прерванные из-за коронавируса.

В ПСЖ уверены, что Мбаппе в конечном итоге подпишет с клубом новое соглашение.

В этом сезоне 21-летний футболист забил 30 голов и сделал 17 передач в 33 играх за Пари Сен-Жермен во всех клубных турнирах.