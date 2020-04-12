Все футболисты испанской Примеры сдадут тесты на COVID-19
Дата публикации: Сегодня, 11:17 | Категория: Новости футбола
Все игроки, а также обслуживающий персонал клубов испанской Ла Лиги сдадут тесты на коронавирус, сообщает испанская пресса.
Функционеры испанского чемпионата уже попросили клубы предоставить списки тех, кто должен будет пройти обследование. Это видится необходимой мерой перед потенциальным возобновлением чемпионата.
Также в Испании рассматривались планы закончить нынешний сезон на закрытых тренировочных базах для всех футболистов, но сами игроки наотрез отказались от данной затеи, так как риск их здоровью все еще имеет место.
В Примере до остановки сезона было разыграно 27 туров. Турнирную таблицу возглавляет Барселона, с 58 очками, на втором месте идет Реал, у которого 56 очков.
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