Директор УПЛ: У нас готов календарь для окончания текущего сезона

Евгений Дикий

Исполнительный директор Украинской Премьер Лиги Евгений Дикий заявил, что лига уже подготовила график окончания нынешнего сезона, который был прерван из-за пандемии COVID-19.

"У нас уже есть готовый календарь. Мы знаем, как будут проходить матчи и уже официально проинформировали клубы о том, что все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первой игре возобновленного чемпионата".

"Нужно как минимум полтора месяца на проведение этих оставшихся туров. Кубок также учтен. Еще есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме "среда-выходные-среда", — сказал Дикий в эфире Футбол News.