Директор УПЛ: У нас готов календарь для окончания текущего сезона
Дата публикации: Сегодня, 11:23 | Категория: Новости футбола
Исполнительный директор Украинской Премьер Лиги Евгений Дикий заявил, что лига уже подготовила график окончания нынешнего сезона, который был прерван из-за пандемии COVID-19.
"У нас уже есть готовый календарь. Мы знаем, как будут проходить матчи и уже официально проинформировали клубы о том, что все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первой игре возобновленного чемпионата".
"Нужно как минимум полтора месяца на проведение этих оставшихся туров. Кубок также учтен. Еще есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме "среда-выходные-среда", — сказал Дикий в эфире Футбол News.
Похожие новости:
Официально : Евгений Коноплянка — игрок «Шахтера»
Вингер сборной Украины принял решение вернуться на родину. Евгений Коноплянка сменил «Шальке 04» на донецкий «Шахтёр»,...
Вингер сборной Украины принял решение вернуться на родину. Евгений Коноплянка сменил «Шальке 04» на донецкий «Шахтёр»,...
Инфантино поддержал реформу клубного чемпионата мира
Глава главного футбольного органа всего мира не против того, чтобы клубное мировое первенство проводилось на других условиях (источник – Mundo...
Глава главного футбольного органа всего мира не против того, чтобы клубное мировое первенство проводилось на других условиях (источник – Mundo...
Смоллинг: зона ЛЧ — задача-минимум
Игрок задней линии «Манчестер Юнайтед» утверждает, что его команде по силам попасть в четвёрку лучших по итогам текущего сезона английской...
Игрок задней линии «Манчестер Юнайтед» утверждает, что его команде по силам попасть в четвёрку лучших по итогам текущего сезона английской...
Чемпионский кубок Премьер-лиги будет вручен не сразу
Исполнительный директор Российской Премьер-Лиги Сергей Чебан сказал, что в этом сезоне команда выигравшая чемпионат, получит чемпионский кубок...
Исполнительный директор Российской Премьер-Лиги Сергей Чебан сказал, что в этом сезоне команда выигравшая чемпионат, получит чемпионский кубок...
Симеоне: Переживаю, когда изучаю календарь
Тренер «Атлетико» Диего Симеоне старается не думать о том, что его подопечные могут выиграть чемпионат Испании. «Впереди у нас тяжелая встреча...
Тренер «Атлетико» Диего Симеоне старается не думать о том, что его подопечные могут выиграть чемпионат Испании. «Впереди у нас тяжелая встреча...