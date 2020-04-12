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Газпром Арена может быть использована как госпиталь

Дата публикации: Сегодня, 11:28 | Категория: Новости футбола

 

Газпром АренаГазпром Арена

 

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о том, что «Газпром Арена» может быть использована в качестве госпиталя во время борьбы с COVID-19.

«Стадион «Газпром Арена» может быть использован в качестве госпиталя, если этого потребует обстановка. Все условия для того, чтобы это сделать, есть. Инфраструктура на стадионе создана. Сейчас задвинута крыша, поддерживается стабильная температура, работают все коммуникации. Где именно можно расположить койки с больными в подтрибунных помещениях или еще и на том пространстве, где во время матчей находится футбольное поле, я сказать сейчас не могу. Подробно эта тема пока не обсуждалась, никаких конкретных планов нет.

Вообще я надеюсь, что до этого дело все же не дойдет. Хотя кто-то из руководителей Петербурга, как мне кажется, уже сказал об этом, что если не будете соблюдать режим самоизоляции, то можете оказаться на «Газпром Арене» в госпитале. Со своей стороны, призываю всех соблюдать рекомендации врачей. Многие люди, к сожалению, не понимают, что они могут чувствовать себя здоровыми, а на самом деле быть больными, но без симптомов. Они ведут себя легкомысленно, не соблюдают режим самоизоляции и могут заразить людей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями. Чтобы остановить распространение коронавируса, надо вести себя дисциплинированно», заявил Медведев.

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