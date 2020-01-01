«Мордовия» может прекратить существование
Дата публикации: Сегодня, 11:34 | Категория: Новости футбола
Исполнительный директор «Мордовии» Николай Левин прокомментировал слова секретаря РФС Александра Алаева который заявил, что не видит смысла в том, чтобы доигрывать текущий сезон Футбольной национальной лиги.
«На этот счёт есть несколько мнений. Я слышал, что тот же Алаев выступает против возобновления нынешнего розыгрыша. Однако я в первую очередь думаю о своем клубе и прекрасно понимаю, что если мы не доиграем этот сезон, то «Мордовии» может просто не стать, вот и всё», - цитирует Левина «Чемпионат».
После 27 матчей ФНЛ у команды из Саранска всего 19 набранных очков и последнее 20 место в турнирной таблице.
Напомним, 15-го апреля о прекращении участия в первом дивизионе объявил «Армавир».
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