«Мордовия» может прекратить существование

Исполнительный директор «Мордовии» Николай Левин прокомментировал слова секретаря РФС Александра Алаева который заявил, что не видит смысла в том, чтобы доигрывать текущий сезон Футбольной национальной лиги.



«На этот счёт есть несколько мнений. Я слышал, что тот же Алаев выступает против возобновления нынешнего розыгрыша. Однако я в первую очередь думаю о своем клубе и прекрасно понимаю, что если мы не доиграем этот сезон, то «Мордовии» может просто не стать, вот и всё», - цитирует Левина «Чемпионат».



После 27 матчей ФНЛ у команды из Саранска всего 19 набранных очков и последнее 20 место в турнирной таблице.



Напомним, 15-го апреля о прекращении участия в первом дивизионе объявил «Армавир».