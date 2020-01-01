«Ньюкасл» намерен подписать Кавани и Фекира

«Сороки» готовятся к смене владельца, а сразу после этого клуб, базирующийся на северо-востоке Англии, планирует провернуть ряд громких трансферов. Об этом сообщает «Footmercato».



По данным источника, «Ньюкасл» хочет усилить состав сразу двумя звездными футболистами – Эдинсоном Кавани (нападающий, «ПСЖ») и Набилем Фекиром (полузащитник, «Бетис»).



Как известно, в услугах 33-летнего уругвайца всерьез заинтересованы мадридский «Атлетико», «Бока Хуниорс», «Фламенго» и «Палмейрас», но это не пугает их будущих боссов из Саудовской Аравии, так как они готовы к солидным инвестициям, чтобы в максимально короткие сроки «Ньюкасл» сумел приблизиться к элите АПЛ.



Что касается Фекира, то за него «Бетис» потребует 50 000 000 евро – сумма, прописанная в контракте 26-летнего француза в качестве отступных.



Ранее британские СМИ сообщили, что «Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением в свои ряды Калиду Кулибали и Раджу Наингголана, а в качестве главного тренера новое руководство хочет видеть Лучано Спаллетти.