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«Арсенал» нацелился на Виллиана

Дата публикации: Сегодня, 11:34 | Категория: Новости футбола

«Арсенал» нацелился на Виллиана

Вингер «Челси» Виллиан входящий в сферу интересов нескольких топ-клубов, включая «Барселону», может продолжить карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги.

Как сообщает издание «ESPN», 31-летний футболист, действующий контракт которого с «синими» истекает 30 июня этого года, стал одной из главных трансферных целей «Арсенала». На подписании опытного бразильца настаивает менеджер «канониров» Микель Артета.

Напомним, в 2013 году Виллиан перебрался на «Стэмфорд Бридж» из махачкалинского «Анжи» за 35,5 миллиона евро. До этого он выступал за «Шахтёр» из Донецка и «Коринтианс».

Во всех клубных турнирах сезона 2019/20 крайний полузащитник сыграл в 37 матчах, в которых стал автором 7 забитых мячей и 6 ассистов.

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