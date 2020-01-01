«Арсенал» нацелился на Виллиана

Вингер «Челси» Виллиан входящий в сферу интересов нескольких топ-клубов, включая «Барселону», может продолжить карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги.



Как сообщает издание «ESPN», 31-летний футболист, действующий контракт которого с «синими» истекает 30 июня этого года, стал одной из главных трансферных целей «Арсенала». На подписании опытного бразильца настаивает менеджер «канониров» Микель Артета.



Напомним, в 2013 году Виллиан перебрался на «Стэмфорд Бридж» из махачкалинского «Анжи» за 35,5 миллиона евро. До этого он выступал за «Шахтёр» из Донецка и «Коринтианс».



Во всех клубных турнирах сезона 2019/20 крайний полузащитник сыграл в 37 матчах, в которых стал автором 7 забитых мячей и 6 ассистов.