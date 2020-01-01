«Наполи» может продать Лосано, чтобы купить Азмуна

Клуб из Неаполя продолжает работать над трансфером центрфорварда «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна.



По словам «Calciomercato», для того чтобы заполучить 25-летнего футболиста «адзурри» необходимо сперва продать одного из своих легионеров. Дело в том, что у Азмуна нет паспорта гражданина Евросоюза, а лимит на игроков с таким статусом у «Наполи» уже исчерпан.



Отмечается, что в случае успешного согласования сделки по переходу Сердара, неаполитанцы планируют расстаться с мексиканцем Ирвингом Лосано. Прошлым летом за его трансфер из ПСВ «Наполи» выложил 38 000 000 евро.



Цвета «Зенита» Азмун защищает с февраля 2019-го. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 30.06.2022.



По оценке сайта transfermarkt.de, актуальная рыночная стоимость нападающего составляет € 14,5 млн.