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Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Дата публикации: Сегодня, 10:21 | Категория: Новости футбола

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Любые спортивные соревнования во Франции не могут быть возобновлены ранее сентября. Об этом сегодня, 28 апреля, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«В ближайшие месяцы заниматься командными видами спорта будет невозможно из-за пандемии коронавируса. Несмотря на желание УЕФА завершить розыгрыши всех национальных чемпионатов до 2 августа, мы не сможем возобновить Лигу 1 и Лигу 2 ранее сентября. Таким образом, футбольному руководству придется подстраиваться под текущие обстоятельства. Сезон 2019/20 для наших клубов завершен», – приводит слова Филиппа «France Football».

Напомним, чемпионат Франции был прерван 15 марта после 28 сыгранных туров.

Теперь Федерации футбола Франции предстоит решить, будет ли лидирующий в Лиге 1 «Пари Сен-Жермен» признан чемпионом страны. Также им необходимо определиться с будущими участниками еврокубков и клубами, которые вылетят / повысятся в классе.

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