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Агент: Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день

Дата публикации: Сегодня, 10:21 | Категория: Новости футбола

Агент: Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день

32-летний бельгиец может продолжить карьеру в Лондоне.

Как информирует футбольный агент Винченцо Морабито, в 32-летнем форварде «Наполи» крайне заинтересован «Челси».

«Изначально Дрис выразил желание продлить контракт с «Наполи», но позже его агент обратился к различным зарубежным клубам и предложил им услуги своего клиента. Это говорит о том, что в отношениях между игроком и руководством «Наполи» что-то поменялось.

Зимой я вел дело Жиру, на тот момент он собирался покинуть «Челси», а лондонцы планировали подписать ему на замену Мертенса. В итоге получилось так, что Оливье остался в Лондоне. Однако Лэмпард не отказался от своих планов. Он практически каждый день звонит Дрису. Не удивлюсь если в следующем сезоне бельгийский бомбардир будет выступать уже в футболке «Челси»», – цитирует Морабито «Football Italia».

Летом у футболиста истекает контакт с неаполитанцами, а это значит, что представителю АПЛ он может достаться абсолютно бесплатно.

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