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Жиго: положение «Спартака» разочаровывает. Я пришёл, чтобы играть в еврокубках

Дата публикации: Сегодня, 10:20 | Категория: Новости футбола

Жиго: положение «Спартака» разочаровывает. Я пришёл, чтобы играть в еврокубках

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго дал оценку выступленям своей команды в нынешнем сезоне, а также высказался о шансах на попадание в еврокубки.

«Разочарован ли я нашим текущим местом в турнирной таблице? Скорее да, чем нет. «Спартак» – большой клуб со своей историей и традициями. Я пришел сюда, чтобы регулярно играть в еврокубках. Любой профессиональный футболист ставит перед собой именно такую цель. В прошлом сезоне я не играл из-за травмы, а в этом мы не смогли добраться до групповой стадии Лиги Европы. Конечно, меня это расстраивает.

До конца текущего розыгрыша осталось всего восемь туров, попасть в зону еврокубков будет сложно. Думаю, мы должны сконцентрироваться на победе в Кубке. Для нас это единственный способ заполучить путёвку в еврокубки», — сказал Жиго в интервью «Goal».

Французский футболист выступает за «красно-белых» с лета 2018 года. По ходу текущего сезона он был задействован в 19 матчах Премьер-лиги, в которых оформил 4 гола и 1 ассист.

В 22 турах чемпионата России «Спартак» набрал 28 и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

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