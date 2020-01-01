В трансфере ван де Бека заинтересованы два европейских топ-клуба
Дата публикации: Сегодня, 10:20 | Категория: Новости футбола
Хавбек «Аякса» Донни ван де Бек может пойти на повышение.
По информации «Mundo Deportivo», 23-летний нидерландский футболист удостоился внимания со стороны двух европейских грандов. Видеть его в своих рядах желают «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
Ранее сообщалось, что подписать атакующего полузащитника в межсезонье намерен мадридский «Реал». Однако по последним данным, «галактикос» готовы отказаться от этой сделки из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, так как президент клуба Флорентино Перес боится столкнуться с последующими финансовыми трудностями.
Трудовой договор Донни с амстердамцами истекает в середине 2022 года. Портал «Transfermarkt» оценивает его в 44 000 000 евро.
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