Почеттино вернется в АПЛ и получит гигантскую зарплату

«Ньюкасл Юнайтед» собирается нанять нового менеджера, и Маурисио Почеттино первый в списке кандидатов на эту должность.



Аргентинский специалист пребывает без работы уже в течение пяти месяцев после того, как его место на тренерской скамье «Тоттенхэм Хотспур» занял Жозе Моуринью. Однако Почеттино все еще связан контрактом со «шпорами», по условиям которого он ежегодно зарабатывает 8,5 миллионов фунтов. Учитывая этот факт, любой потенциальный клуб, заинтересованный в его трудоустройстве, сначала должен прийти к соглашению с владельцем лондонской команды.



Как сообщает «Sky Sports», в ближайшие две недели консорциум из Саудовской Аравии должен закрыть сделку по приобретению «Ньюкасла» за 300 000 000 фунтов. При этом отмечается, что помимо звездных игроков новое руководство «сорок» хочет видеть в команде тренера с мировым именем, и фаворитом является Почеттино.



Напомним, в прошлом сезоне «Тоттенхэм» во главе с 48-летним Маурисио дошёл до финала Лиги чемпионов.



По данным источника, если он примет предложение «Ньюкасла» с заработной платой в £ 19 млн (около 10 миллионов после уплаты налогов), то станет вторым самым высокооплачиваемым менеджером в Англии после Пепа Гвардиолы.



Также известно, что в случае неудачи «чёрно-белые» попытаются заполучить Рафаэля Бенитеса, ныне возглавляющего китайский «Далянь Ифань».