Швейцарский суд рассмотрит иск к президенту «ПСЖ» Аль-Хелаифи по делу о коррупции

Сегодня швейцарская прокуратура назначила дату судебного разбирательства, в котором примут участие Насер Аль-Хелаифи, Жером Вальке и еще один фигурант дела, имя которого не называется.



В мае прошлого года французские СМИ сообщили, что президент «Пари Сен-Жермен» и по совместительству член исполкома УЕФА, который также принадлежит «beIN Media», обвиняется в ряде коррупционных преступлений. В то время его обвинили в продаже телевизионных прав на трансляции чемпионата мира в 2018–2030 годах, а также во взяточничестве в отношении права на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года в Катаре. Из-за взятки соревнование должно было состояться в Катаре.



В феврале этого года швейцарская прокуратура опубликовала обвинительное заключение, в которое, помимо президента действующего чемпиона Франции, были включены еще два человека. Известно, что одним из них является Жером Вальке, бывший генеральный секретарь ФИФА. Личность третьего до сих пор не раскрыта, хотя есть признаки того, что он является бизнесменом, специализирующимся на спортивных правах.



Суд должен состояться в швейцарском Беллинзоне 14 сентября. Адвокаты Аль-Хелаифи уже прокомментировали эту информацию, указав, что они попросили сменить прокурора, отвечающего за это дело. Таким образом, пока неизвестно, будет ли процесс происходить в установленный срок.



Добавим, что Валке должен был получить от Аль-Хелаифи роскошную виллу стоимостью семь миллионов евро, отсюда и обвинение в подстрекательстве к преступлению. Кроме того, бывший генсек ФИФА обвиняется в использовании своего положения для предоставления прав на телетрансляции избранным медиа-партнерам из Италии и Греции. Поэтому FIFA отстранила его от любой футбольной деятельности на 12 лет.