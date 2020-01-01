Ди Марцио: Вернер собирается уйти из «РБ Лейпциг»

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что сотрудничество между Тимо Вернером и «РБ Лейпциг» закончится после завершения нынешнего сезона.



В декабре 2018 года немецкие СМИ неоднократно сообщали о серьезном интересе к нападающему со стороны «Баварии». Затем «быки» каждый раз опровергали слухи о предполагаемом усилении цвета соперника по Бундеслиге своим игроком. Несмотря на это, спекуляции прекратились только в конце августа 2019 года, когда 24-летний немец продлил свой контракт с клубом до середины 2023 года.



На данный момент переезд на «Альянц Арену» не является для Вернера единственным вариантом продолжения карьеры, потому что на него также претендуют «Барселона», «Интер», «Ливерпуль» и «Ювентус».



В эфире телеканала «Sky Sports» Ди Марцио рассказал, что игрок сборной Германии полон решимости сменить клубную прописку.



«Я знаю, что Вернер обязательно покинет «РБ Лейпциг». Его агенты ищут лучшее решение для него. Они разговаривают с «Ювентусом» и «Интером». Они также общаются и с «Ливерпулем», потому что для самого Тимо это наиболее привлекательный вариант.



«Является ли он подходящим игроком для «Ливерпуля» в данный момент? – Спорный вопрос, потому что им не нужно подкрепление в атаке. У них есть Фирмино, Салах и Манэ! Поэтому вряд ли боссы «красных» потратят много денег на игрока, который, вероятно, будет сидеть на скамейке. Посмотрим, что произойдет, но в настоящее время соглашения между «Ливерпулем» и «Лейпцигом» нет».



Во всех турнирах сезона-2019/20 Вернер провёл 36 матчей, в которых забил 27 раз, добавив к этому 12 результативных передач.