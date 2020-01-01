  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Пятница 01 мая

16:00  cleag Энергетик-БГУ – Смолевичи
Свернуть список трансляций

Ди Марцио: Вернер собирается уйти из «РБ Лейпциг»

Дата публикации: Сегодня, 09:49 | Категория: Новости футбола

Ди Марцио: Вернер собирается уйти из «РБ Лейпциг»

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что сотрудничество между Тимо Вернером и «РБ Лейпциг» закончится после завершения нынешнего сезона.

В декабре 2018 года немецкие СМИ неоднократно сообщали о серьезном интересе к нападающему со стороны «Баварии». Затем «быки» каждый раз опровергали слухи о предполагаемом усилении цвета соперника по Бундеслиге своим игроком. Несмотря на это, спекуляции прекратились только в конце августа 2019 года, когда 24-летний немец продлил свой контракт с клубом до середины 2023 года.

На данный момент переезд на «Альянц Арену» не является для Вернера единственным вариантом продолжения карьеры, потому что на него также претендуют «Барселона», «Интер», «Ливерпуль» и «Ювентус».

В эфире телеканала «Sky Sports» Ди Марцио рассказал, что игрок сборной Германии полон решимости сменить клубную прописку.

«Я знаю, что Вернер обязательно покинет «РБ Лейпциг». Его агенты ищут лучшее решение для него. Они разговаривают с «Ювентусом» и «Интером». Они также общаются и с «Ливерпулем», потому что для самого Тимо это наиболее привлекательный вариант.

«Является ли он подходящим игроком для «Ливерпуля» в данный момент? – Спорный вопрос, потому что им не нужно подкрепление в атаке. У них есть Фирмино, Салах и Манэ! Поэтому вряд ли боссы «красных» потратят много денег на игрока, который, вероятно, будет сидеть на скамейке. Посмотрим, что произойдет, но в настоящее время соглашения между «Ливерпулем» и «Лейпцигом» нет».

Во всех турнирах сезона-2019/20 Вернер провёл 36 матчей, в которых забил 27 раз, добавив к этому 12 результативных передач.

Похожие новости:

  • «Ливерпуль» хочет купить Вернера и оставить его в «РБ Лейпциг» на правах ар ...
    «Ливерпуль» хочет купить Вернера и оставить его в «РБ Лейпциг» на правах ар ...
    Юрген Клопп заинтересован в приобретении лидера атаки «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. По информации «Goal», лидер текущего...
  • «Барселона» и «МЮ» поборются с «Ливерпулем» за Вернера
    «Барселона» и «МЮ» поборются с «Ливерпулем» за Вернера
    Результативный бомбардир «РБ Лейпциг» Тимо Вернер пользуется большим спросом на трансферном рынке. Вслед за «Ливерпулем»,...
  • «РБ Лейпциг» подписал воспитанника «Барселоны»
    «РБ Лейпциг» подписал воспитанника «Барселоны»
    Лидер нынешнего розыгрыша Бундеслиги «РБ Лейпциг» оформил сотрудничество с голкипером «Лас-Пальмаса» Хосепом Мартинесом. О...
  • «Атлетико» нацелился на Вернера
    «Атлетико» нацелился на Вернера
    Руководство «матрасников» рассчитывает на подписание немецкого центрфорварда. По информации «COPE», нападающий «РБ...
  • «МЮ» хочет купить Вернера
    «МЮ» хочет купить Вернера
    Английские клубы заинтересованы в нападающем «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернере, передает «Mirror». По словам...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close