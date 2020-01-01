Официально: Гуйе первое летнее приобретение «Уотфорда»

На своем официальном сайте «Уотфорд» анонсировал будущий трансфер. К их команде присоединится опорный полузащитник «Гавра» Папе Гуйе. Произойдёт это как только клубам будет предоставлена возможность регистрировать новых игроков, т.е. в ближайшее трансферное окно.



Всего несколько недель назад в британской прессе сообщалось о том, что многообещающий хавбек может оказаться в «Арсенале», но как выяснилось, «шершни» были гораздо более конкретны в своих действиях. Семнадцатый клуб Премьер-лиги объявил о согласовании с Гуйе условий предварительного пятилетнего контракта, который вступит в силу 1 июля.



21-летний футболист, находящийся в системе «Гавра» с 2012 года, еще до начала предыдущего сезона был повышен до первой команды, с которой он участвовал в соревнованиях Лиги 2. За это время ему удалось сыграть в 39 матчах, к которым следует добавить одну встречу в Кубке французской лиги. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание других клубов.



Стоит упомянуть, что действующее соглашение Папе с «тёмно-синими» истекает 30 июня, поэтому английскому клубу он достанется бесплатно.