«Рома» включилась в борьбу за Вертонгена

Ян Вертонген

«Рома» намерена подписать защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена.

Согласно Il Messaggero, римский клуб хочет воспользоваться истекающим контрактом 33-летнего игрока и заполучить его в качестве свободного агента. Руководство «Ромы» предлагает Яну двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что в услугах Вертонгена также заинтересованы «Интер», «Наполи» и «Фиорентина», причем миланцы назвались фаворитами в гонке за бельгийцем.

Вертонген перешел в «Тоттенхэм» летом 2012 года из «Аякса» за 12,5 миллионов евро. Всего в составе «шпор» он провел 311 матчей, отметившись 14 голами и 7 результативными передачами.