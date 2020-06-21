«Рома» включилась в борьбу за Вертонгена
Дата публикации: 21-06-2020
«Рома» намерена подписать защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена.
Согласно Il Messaggero, римский клуб хочет воспользоваться истекающим контрактом 33-летнего игрока и заполучить его в качестве свободного агента. Руководство «Ромы» предлагает Яну двухлетний контракт.
Ранее сообщалось, что в услугах Вертонгена также заинтересованы «Интер», «Наполи» и «Фиорентина», причем миланцы назвались фаворитами в гонке за бельгийцем.
Вертонген перешел в «Тоттенхэм» летом 2012 года из «Аякса» за 12,5 миллионов евро. Всего в составе «шпор» он провел 311 матчей, отметившись 14 голами и 7 результативными передачами.
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