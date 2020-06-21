  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Клопп обеспокоен, что Мане не продлил контракт с «Ливерпулем»

Дата публикации: 21-06-2020

Садьо МанеСадьо Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обеспокоен, что вингер команды Садьо Мане до сих пор не продлил контракт с клубом.

Ранее руководство «мерсисайдцев» предложило 28-летнему сенегальцу продлить соглашение, однако игрока ответил отказом. Клопп опасается, что Садьо, в услугах которого заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал», может сменить клубную прописку.

Действующее соглашение Мане с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он записал на свой счет 18 голов и 12 ассистов в 38 матчах за «красных».

Похожие новости:

  • Мане стал главной трансферной целью «Реала»
    Мане стал главной трансферной целью «Реала»
    Вингер сборной Сенегала Садио Мане на клубном уровне защищающий цвета «Ливерпуля» может продолжить карьеру в мадридском...
  • «Барселона» и «МЮ» поборются с «Ливерпулем» за Вернера
    «Барселона» и «МЮ» поборются с «Ливерпулем» за Вернера
    Результативный бомбардир «РБ Лейпциг» Тимо Вернер пользуется большим спросом на трансферном рынке. Вслед за «Ливерпулем»,...
  • Клопп отметил важность Мане для Ливерпуля
    Клопп отметил важность Мане для Ливерпуля
    Садио Мане Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен тем, что руководство «мерсисайдцев» продлил трудовое соглашение с...
  • Ливерпуль переключился на Мане
    Ливерпуль переключился на Мане
    Мерсисайдцы не смогли прийти к консенсусу с «Баварией» в плане трансфера игрока национальной немецкой сборной М. Гётце, после чего...
  • МЮ и Бавария соперничают за Мане
    МЮ и Бавария соперничают за Мане
    Садио Мане понадобился «Баварии» и «МЮ». «The Telegraph» информирует, что манкунианцам не удалось приобрести...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close