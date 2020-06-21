Клопп обеспокоен, что Мане не продлил контракт с «Ливерпулем»
Дата публикации: 21-06-2020
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обеспокоен, что вингер команды Садьо Мане до сих пор не продлил контракт с клубом.
Ранее руководство «мерсисайдцев» предложило 28-летнему сенегальцу продлить соглашение, однако игрока ответил отказом. Клопп опасается, что Садьо, в услугах которого заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал», может сменить клубную прописку.
Действующее соглашение Мане с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он записал на свой счет 18 голов и 12 ассистов в 38 матчах за «красных».
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