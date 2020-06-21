Лэмпард: «Канте важен для нас, он нам очень нужен»
Дата публикации: 21-06-2020
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко отозвался о полузащитнике команды Н’Голо Канте.
«Я много раз говорил, что он один из лучших хавбеков в мире. Я очень ценю то, что я могу работать с ним. К сожалению, в этом сезоне у него были сложности из-за травм, но я рад, что сейчас с ним все в порядке.
Радует то, что нам удалось предоставить отдых некоторым игрокам, благодаря чему они теперь в лучшей форме. Н’Голо важен для нас, он нам очень нужен для дальнейшего прогресса. Надеюсь, он будет с нами и дальше», – цитирует Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.
В нынешнем сезоне на счету Канте 3 гола в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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