Вирджил ван Дейк: «Если мы выиграем титул, то постараемся защитить его»

Вирджил ван Дейк

Пока «Ливерпуль» идёт к первому за 30 лет титулу чемпионов АПЛ, нидерландский защитник думает о сезоне следующем.

«Мы ещё не выиграли титул. Мы ещё ничего не выиграли. Но цель заключается в том, чтобы начать и следующий сезон подобным образом. Мы можем быть командой, которая продолжит прогрессировать. У нас есть игроки, которые могут стать лучше и которые делают шаги в своём развитии. Победа в Премьер-Лиге может стать большим опытом, который выведет их на новый уровень.

Мы можем достичь этого в этом сезоне, а потом посмотрим, что произойдёт в следующем. Если мы выиграем титул, мы постараемся защитить его. Вот на что мы нацелены, но все знают, как сложно это сделать, тем более в Англии.

Мы попытались защитить наш титул в Лиги Чемпионов, но у нас не получилось. Это очень трудно. Мы постараемся сфокусироваться на оставшихся играх и попробуем сохранить этот темп на следующий сезон, чтобы защитить титул», – сказал ван Дейк.