Марчелло Липпи: «Я уверен, что «Интер» тоже в гонке за Скудетто»

Марчелло Липпи

Бывший тренер сборной Италии поговорил о чемпионской гонке в Серии А и трудностях Сарри в «Ювентусе».

«Генерал, который навязывает себя по иронии судьбы, никогда не получит полную отдачу от своих солдат. Сегодня «Ювентусу» будет очень тяжело в Болонье. Но Сарри должен вернуться к победам и забитым голам, иначе они подпустят соперников слишком близко.

15 дней подряд я говорил, что если «Интер» обыграет «Сампдорию», отставание от первого места станет 6-очковым, и они будут снова в гонке, пускай даже у них нет очного матча с «Ювентусом». Я думаю, что «Интер» тоже будет бороться за Скудетто», – уверен Липпи.

Матч «Болонья» – «Ювентус» начнётся в 22:45 по московскому времени.