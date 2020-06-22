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«Барселона» и Лионель Месси обсуждают 2-летний контракт с прежней зарплатой

Дата публикации: 22-06-2020

Лионель МессиЛионель Месси

Каталонский клуб ведёт переговоры с отцом Месси, Хорхе, о новом контракте. По сообщениям испанской Marca, стороны согласны по главным деталям сделки.

Медиа сообщает, что новый контракт с 32-летний нападающим будет длиться до 2023-го года. Как и прежде, в конце каждого сезона за аргентинцем сохранится право расторгнуть договор. Этот пункт принципиален для Месси потому, что он хочет следить за уровнем своих выступлений и играть до тех пор, пока не начнёт сдавать.

Известно также, что зарплата капитана «Барселоны» останется без изменений. На это Месси пошёл с учётом финансового влияния пандемии на клуб.

Неизвестно, когда стороны завершат переговоры: в данный момент обсуждаются менее значительные нюансы сделки. Однако Marca пишет, что ситуация развивается благоприятно для «Барселоны».

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