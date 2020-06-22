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Директор «Милана»: «Любой клуб станет лучше с приходом Златана Ибрагимовича»

Дата публикации: 22-06-2020

Златан ИбрагимовичЗлатан Ибрагимович

Спортивный директор «Милана» Рики Массара прокомментировал возможный уход форварда Златана Ибрагимовича из клуба.

«Ибрагимович – чемпион. Команда заметна выросла с его появлением. Но в конце сезона нам нужно обсудить его ситуацию.

Он хотел помочь «Милану» в трудное для клуба время. Само собой, любой клуб станет лучше с приходом Ибрагимовича, поскольку он феноменален», – сказал Массара в интервью Sky Sport Italia.

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