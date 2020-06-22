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«Бавария» договорилась о переходе Куасси

Дата публикации: 22-06-2020

Ньянзу КуассиНьянзу Куасси

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, «Бавария» договорилось о подписании защитника «ПСЖ» Ньянзу Куасси. Контракт 18-летнего игрока с парижанами истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.

Воспитанник «ПСЖ» провёл за основной состав клуба 13 матчей и забил 3 гола.

В Германии им также интересовались дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Куасси является одним из самых дорогих футболистов 2002-го года рождения и самым дорогим защитником своего возраста. Его трансферная стоимость – 11 миллионов евро.

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