«Бавария» договорилась о переходе Куасси
Дата публикации: 22-06-2020
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, «Бавария» договорилось о подписании защитника «ПСЖ» Ньянзу Куасси. Контракт 18-летнего игрока с парижанами истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.
Воспитанник «ПСЖ» провёл за основной состав клуба 13 матчей и забил 3 гола.
В Германии им также интересовались дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Куасси является одним из самых дорогих футболистов 2002-го года рождения и самым дорогим защитником своего возраста. Его трансферная стоимость – 11 миллионов евро.
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