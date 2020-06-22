Эриксен: «Вы ещё не видели настоящего Кристиана Эриксена»

Кристиан Эриксен

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прокомментировал свои результативные действия в играх после паузы, связанной с коронавирусом, а также отозвался о переезде в Милан.

«Я не думаю, что вы видели настоящего Эриксена. Я могу играть лучше. В матче с «Наполи» я забил, но это не помогло команде, поэтому никакой разницы от этого гола не было.

Сейчас всё лучше. Думаю, переехать в Милан было правильным решением. Меня тепло встретили и фанаты, и партнёры. Горжусь тем, что меня хотел видеть «Интер», – сказал Эриксен в интервью Sky Sport Italia.

28-летний датчанин после паузы провёл 2 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.