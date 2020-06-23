  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Пьетро Пеллегри: «Люди ошибаются. Следующий сезон будет моим»

Дата публикации: 23-06-2020

Пьетро ПеллегриПьетро Пеллегри

Спустя два года после перехода за 20 млн евро из «Дженоа», форвард «Монако» собирается оправиться от травм и провести полноценный сезон.

«Люди ошибаются, если думают, что со мной покончено в 19 лет, спустя два года карьеры. Я работал над своими слабостями. Этот год я надеюсь хорошо начать. Следующий сезон будет мой, хватит разговоров, время поработать.

У меня было два года травм. Когда я думаю об этом, живот сводит от нервов. Футбол – моя жизнь, я тренируюсь постоянно, а это стресс», – сказал итальянец.

С момента перехода Пеллегри сыграл за «Монако» шесть матчей и забил один гол.

Похожие новости:

  • «Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
    «Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
    Мадридский «Реал» не планирует доигрывать сезон 2019/20 на арене «Сантьяго Бернабеу». Об этом в интервью английскому изданию...
  • «Челси» решил сохранить Кепу на следующий сезон
    «Челси» решил сохранить Кепу на следующий сезон
    Испанский вратарь останется в «Челси» как минимум еще на один сезон. Как сообщает «The Telegraph», взвесив все за и...
  • Рабьо готов уйти из «Ювентуса» спустя четыре месяца после перехода
    Рабьо готов уйти из «Ювентуса» спустя четыре месяца после перехода
    Спустя всего несколько месяцев после перехода в «Ювентус», Адриен Рабьо может сменить клуб, утверждает...
  • Линделёф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2024 года
    Линделёф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2024 года
    Защитник сборной Швеции по футболу Виктор Линделёф переподписал контракт с «Манчестер Юнайтед», о чем отрапортовал официальный сайт...
  • Вест Хэм продал 50 000 абонементов на следующий сезон
    Вест Хэм продал 50 000 абонементов на следующий сезон
    Лондонскому клубу удалось реализовать все имеющиеся абонементы на стадион «Олимпийский», где они будут играть в сезоне 2016/2017. Более...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close