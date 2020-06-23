Пьетро Пеллегри: «Люди ошибаются. Следующий сезон будет моим»
Дата публикации: 23-06-2020
Спустя два года после перехода за 20 млн евро из «Дженоа», форвард «Монако» собирается оправиться от травм и провести полноценный сезон.
«Люди ошибаются, если думают, что со мной покончено в 19 лет, спустя два года карьеры. Я работал над своими слабостями. Этот год я надеюсь хорошо начать. Следующий сезон будет мой, хватит разговоров, время поработать.
У меня было два года травм. Когда я думаю об этом, живот сводит от нервов. Футбол – моя жизнь, я тренируюсь постоянно, а это стресс», – сказал итальянец.
С момента перехода Пеллегри сыграл за «Монако» шесть матчей и забил один гол.
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