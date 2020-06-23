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Артуро Видаль высказался про футбол без фанатов

Дата публикации: 23-06-2020

Артуро ВидальАртуро Видаль

Полузащитник «Барселоны» пожаловался на отсутствие фанатов на трибунах: по мнению Видаля, это полностью лишает футбол привычного антуража. Также чилиец поговорил про матч с «Атлетиком», который предстоит «Барселоне» сегодня вечером.

«Это всё странно и непросто, начиная от всех тех вещей, что мы должны делать перед матчем по протоколу. Раньше ты подобное даже представить не мог.

Люди давали эмоции, теперь этого нет даже на «Камп Ноу». Сейчас атмосфера на матчах изменилась полностью. У тебя нет мотивации твоих болельщиков, так что очень сложно сконцентрироваться или даже просто захотеть выйти на поле. Футбол – это атмосфера, которую создают фанаты.

Это будет очень напряжённая и очень сложная игра, и мы должны стать лучше, потому что «Атлетик» очень трудный соперник. Между матчами мы должны восстанавливаться как можно быстрее», – сказал чилиец.

Матч «Барселона» – «Атлетик» начнётся сегодня в 23:00

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