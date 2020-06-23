Игроки «Барсы» недовольны медицинским персоналом клуба
Дата публикации: 23-06-2020
По информации испанских медиа, игроки каталонского клуба открыто выразили недовольство работой медицинского штаба. Футболисты винят врачей «Барсы» в неправильной диагностике, плохом планировании восстановления после травм и, как следствие, рецидивах.
Последним возмущённым стал Фрэнки де Йонг. Его недавнюю травму врачи «Барселоны» определили сначала как напряжение в камбаловидной мышце. Позже выяснилось, что у полузащитника перелом. Сообщается, что де Йонг сильно разозлился на медперсонал и пригрозил отправиться на лечение в Нидерланды.
Фрэнки не первый игрок «Барселоны», который предпочитает лечиться не в клубе. Ранее к подобной практике прибегли Самуэль Умтити и Усман Дембеле.
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