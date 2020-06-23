«Интер» считает Обамеянга заменой Лаутаро

Пьер-Эмерик Обамеянг

Итальянский журналист Николо Скира сообщает новые подробности в переговорах между «Барселоной» и миланским «Интером». Клубы обсуждают трансфер Лаутаро Мартинеса.

К соглашению стороны пока не пришли: последнее предложение «Барсы» (70 млн евро плюс Фирпо) в Милане отклонили. Зато у каталонцев давно согласован контракт с самим нападающим.

На случай, если Лаутаро всё же покинет «Сан-Сиро», руководство «Интера» присмотрело форварда «Арсенала» Пьера-Эмерик Обамеянга. Контракт 29-летнего габонца с лондонским клубом истекает в следующем сезоне.