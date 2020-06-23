Фонсека: «Мы хотим, чтобы Мхитарян и Смоллинг остались в «Роме»
Дата публикации: 23-06-2020
Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека прокомментировал ситуацию с контрактами защитника Криса Смоллинга и полузащитника Генриха Мхитаряна. Футболисты находятся в аренде, а права на них принадлежат «МЮ» и «Арсеналу» соответственно.
Также Фонсека высказался об отстранении Джанлуки Петраки с поста спортивного директора.
«Вы все знаете, что мы хотим, чтобы Смоллинг и Мхитарян остались. Есть хорошие шансы для этого, но сейчас важнее, чтобы футболисты сосредоточились на завтрашней игре.
То же самое относится к ситуации с отстранением от должности спортивного директора римского клуба Джанлуки Петраки.
Я вижу себя тренером «Ромы» и в будущем. Вы знаете, как сильно я люблю Рим и «Рому», – приводит слова Фонсеки официальный сайт клуба.
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