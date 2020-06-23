Надежда Карпова уходит из «Севильи»
Дата публикации: 23-06-2020
Российская футболистка, нападающая «Севильи» Надежда Карпова покидает испанский клуб. Об этом севильцы сообщили на официальном сайте.
Сообщается, что Карпова и ряд других футболисток решили продолжить другой профессиональный путь. Клуб также сообщил об уходе Кометти, Морильи, Аедо, Флорес, Кану, Фалкнор и Кармоны.
Карпова играла в «Севилье» с прошлого лета. До этого 25-летняя нападающая выступала за «Валенсию», а также российские «Чертаново» и «Зоркий».
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