Марио Манджукич желает вернуться в Италию
Дата публикации: 23-06-2020
Нападающий катарского «Аль-Духаиля» Марио Манджукич уже этим летом может вернуться в Италию, сообщает Calciomercato.
34-летний хорват лишь зимой покинул «Ювентус», перейдя в катарский клуб. Соглашение с ним действует до лета 2021-го года.
Источник отмечает, что Манджукич может вернуться в Серию А, где ещё зимой в нём был заинтересован «Милан». Однако по-прежнему наиболее вероятным видится переезд Манджукича в Турцию, где к форварду проявляют интерес «Фенербахче» и «Галатасарай».
После отъезда в Катар Манджукич успел провести 7 игр и забить 1 гол.
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