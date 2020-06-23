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Виллиан останется в «Челси» до окончания сезона

Дата публикации: 23-06-2020

ВиллианВиллиан

Полузащитник «Челси» Виллиан согласился остаться в лондонском клубе до окончания нынешнего сезона, сообщает журналист DAZN и Goal Низаар Кинселла.

Контракт 31-летнего бразильца с клубом истекал в конце июня, однако лондонцам удалось договориться доиграть сезон до его фактического окончания.

Виллиан может остаться в Англии по истечении срока договора – им интересовались «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Бразилец играет в «Челси» с 2013-го года. Ранее он выступал за «Анжи», донецкий «Шахтёр» и «Коринтианс».

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