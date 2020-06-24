Луи Саа: «Мбаппе и Рэшфорд находятся на одном уровне»
Дата публикации: 24-06-2020
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Луи Саа поделился мнением о форварде «Юнайтед» Маркусе Рэшфорде и нападающим «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Рэшфорд и Мбаппе находятся на одном уровне. У Мбаппе больше стабильности. Рэшфорд попал в «Юнайтед», когда в команде началась перестройка, поэтому он не смог сразу показать всего себя. Он должен стать лидером этой команды, ему нужно работать над этим качеством, которого изначально не было. Мбаппе повезло сразу играть с топ-игроками «ПСЖ». У Рэшфорда не было такой возможности в «Юнайтед», – сказал француз.
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