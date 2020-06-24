Гари Линекер: «У Лионеля Месси начинается закат карьеры»
Дата публикации: 24-06-2020
Бывший форвард «Барселоны» Гари Линекер поздравил Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня, 24 июня, аргентинцу исполнилось 33 года.
«Поздравляю Лионеля Месси с 33-м днем рождения, у него начинается закат его прекрасной карьеры. Мы будем скучать по нему, когда он закончит играть, поэтому наслаждайтесь, пока есть такая возможность», – написал Линекер у себя в твиттере.
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