Гари Линекер: «У Лионеля Месси начинается закат карьеры»

Лионель Месси

Бывший форвард «Барселоны» Гари Линекер поздравил Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня, 24 июня, аргентинцу исполнилось 33 года.

«Поздравляю Лионеля Месси с 33-м днем рождения, у него начинается закат его прекрасной карьеры. Мы будем скучать по нему, когда он закончит играть, поэтому наслаждайтесь, пока есть такая возможность», – написал Линекер у себя в твиттере.