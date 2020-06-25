«Ливерпуль» третий сезон подряд забивает 100+ голов

Ливерпуль

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Палас» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги (4:0).

Таким образом, в сезоне-2019/2020 команда Юргена Клоппа забила уже больше 100 мячей. Эта отметка покоряется «мерсисайдцам» на протяжении трех сезонов подряд.

Напомним, «Ливерпуль», набравший 86 очков за семь туров до конца розыгрыша, досрочно обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне АПЛ.