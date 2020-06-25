Рауль временно возглавит команду «Хувениль А»
Дата публикации: 25-06-2020
Руководство мадридского «Реала» планирует назначить Рауля Гонсалеса временно исполняющим обязанности главного тренера «Хувениля А». Испанский специалист, ныне возглавляющий вторую команду Королевского клуба «Кастилью», может вступить в должность тренера команды «сливочных» U19 уже в августе.
Дело в том, что действующий тренер «Хувениля А» Дани Поятос продолжит карьеру в «Панатинаикосе». Ожидается, что он подпишет контракт с греческим клубом сроком до 2023 года.
Напомним, в августе в швейцарском Ньоне состоится финальный этап Юношеской лиги УЕФА. Матчи плей-офф пройдут с 16 по 25 августа. В 1/8 финала турнира «Хувениль А» поборется за выход в следующую стадию с юношеской командой «Ювентуса».
Похожие новости:
Рауль может возглавить «Шальке»
Экс-нападающий сборной Испании Рауль Гонсалес, основная часть клубной карьеры которого прошла в мадридском «Реале», может стать главным...
Экс-нападающий сборной Испании Рауль Гонсалес, основная часть клубной карьеры которого прошла в мадридском «Реале», может стать главным...
Микель Артета возглавил «Арсенал»
Экс-игрок «ПСЖ», «Эвертона» и «Арсенала» Микель Артета назначен на пост главного тренера «пушкарей»,...
Экс-игрок «ПСЖ», «Эвертона» и «Арсенала» Микель Артета назначен на пост главного тренера «пушкарей»,...
Моуриньо, Аллегри и Рауль — кандидаты на замену Зидана в «Реале»
После провального старта сезона кресло под Зиданом пошатнулось. Как утверждает «Marca», Флорентино Перес уже определился со списком...
После провального старта сезона кресло под Зиданом пошатнулось. Как утверждает «Marca», Флорентино Перес уже определился со списком...
Рауль прилетел в Мадрид, чтобы подписать контракт с Реалом
В составе тренеров «Реала» (Мадрид) будет работать легендарный форвард Рауль, известный своими выступлениями за эту команду до 2010-го...
В составе тренеров «Реала» (Мадрид) будет работать легендарный форвард Рауль, известный своими выступлениями за эту команду до 2010-го...
Стали известны полуфинальные пары ЛЧ и ЛЕ
Сегодня, 15 апреля в швейцарском Ньоне прошли жеребьевки 1/2 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Полуфиналистов главного турнира определяли...
Сегодня, 15 апреля в швейцарском Ньоне прошли жеребьевки 1/2 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Полуфиналистов главного турнира определяли...