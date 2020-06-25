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Рауль временно возглавит команду «Хувениль А»

Дата публикации: 25-06-2020

Рауль ГонсалесРауль Гонсалес

Руководство мадридского «Реала» планирует назначить Рауля Гонсалеса временно исполняющим обязанности главного тренера «Хувениля А». Испанский специалист, ныне возглавляющий вторую команду Королевского клуба «Кастилью», может вступить в должность тренера команды «сливочных» U19 уже в августе.

Дело в том, что действующий тренер «Хувениля А» Дани Поятос продолжит карьеру в «Панатинаикосе». Ожидается, что он подпишет контракт с греческим клубом сроком до 2023 года.

Напомним, в августе в швейцарском Ньоне состоится финальный этап Юношеской лиги УЕФА. Матчи плей-офф пройдут с 16 по 25 августа. В 1/8 финала турнира «Хувениль А» поборется за выход в следующую стадию с юношеской командой «Ювентуса».

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