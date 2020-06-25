Рауль временно возглавит команду «Хувениль А»

Рауль Гонсалес

Руководство мадридского «Реала» планирует назначить Рауля Гонсалеса временно исполняющим обязанности главного тренера «Хувениля А». Испанский специалист, ныне возглавляющий вторую команду Королевского клуба «Кастилью», может вступить в должность тренера команды «сливочных» U19 уже в августе.

Дело в том, что действующий тренер «Хувениля А» Дани Поятос продолжит карьеру в «Панатинаикосе». Ожидается, что он подпишет контракт с греческим клубом сроком до 2023 года.

Напомним, в августе в швейцарском Ньоне состоится финальный этап Юношеской лиги УЕФА. Матчи плей-офф пройдут с 16 по 25 августа. В 1/8 финала турнира «Хувениль А» поборется за выход в следующую стадию с юношеской командой «Ювентуса».