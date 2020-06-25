Срна – о назначении директором «Шахтера»: «Мои цели – это цели клуба»
Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал своей назначение на должность директора по футболу донецкого клуба.
«Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна – помогать «Шахтеру», помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол.
Я должен быть на каждой тренировке, на каждой игре. Но многое в моих обязанностях поменяется. В нашем контракте много пунктов, но я всегда буду уважать клуб и выполнять все задачи, которые передо мной стоят. Сделаю все, чтобы «Шахтер» стал сильнее.
Мои цели – это цели «Шахтера». Это хороший, красивый и атакующий футбол, развитие молодых футболистов, завоевание золотых медалей, попадание в Лигу чемпионов. Буду работать для этого и делать все, чтобы был очень хороший результат, и чтобы наши болельщики, президент и генеральный директор были довольны», – цитирует Срну пресс-служба «горняков».
Похожие новости:
Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий перешел в питерский...
Дарио Срна Многолетний лидер и капитан донецкого «Шахтера» покинул клуб. 36-летний защитник перебрался в «Кальяри» в качестве...
По сообщениям СМИ Испании, а конкретно – Mundo Deportivo, хорватский фланговый защитник «Шахтёра» весьма близок к переходу в состав...
Хорватский легионер «Шахтера» Срна рассказал о своих впечатлениях от поединка заключительного тура групповой стадии ЛЧ против «Пари...
Бразильский форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано дал комментарий о матче с «Севастополем», который был разгромлен со...