Срна – о назначении директором «Шахтера»: «Мои цели – это цели клуба»

Дарио Срна

Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал своей назначение на должность директора по футболу донецкого клуба.

«Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна – помогать «Шахтеру», помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол.

Я должен быть на каждой тренировке, на каждой игре. Но многое в моих обязанностях поменяется. В нашем контракте много пунктов, но я всегда буду уважать клуб и выполнять все задачи, которые передо мной стоят. Сделаю все, чтобы «Шахтер» стал сильнее.

Мои цели – это цели «Шахтера». Это хороший, красивый и атакующий футбол, развитие молодых футболистов, завоевание золотых медалей, попадание в Лигу чемпионов. Буду работать для этого и делать все, чтобы был очень хороший результат, и чтобы наши болельщики, президент и генеральный директор были довольны», – цитирует Срну пресс-служба «горняков».