  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Срна – о назначении директором «Шахтера»: «Мои цели – это цели клуба»

Дата публикации: 25-06-2020

Дарио СрнаДарио Срна

Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал своей назначение на должность директора по футболу донецкого клуба.

«Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна – помогать «Шахтеру», помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол.

Я должен быть на каждой тренировке, на каждой игре. Но многое в моих обязанностях поменяется. В нашем контракте много пунктов, но я всегда буду уважать клуб и выполнять все задачи, которые передо мной стоят. Сделаю все, чтобы «Шахтер» стал сильнее.

Мои цели – это цели «Шахтера». Это хороший, красивый и атакующий футбол, развитие молодых футболистов, завоевание золотых медалей, попадание в Лигу чемпионов. Буду работать для этого и делать все, чтобы был очень хороший результат, и чтобы наши болельщики, президент и генеральный директор были довольны», – цитирует Срну пресс-служба «горняков».

Похожие новости:

  • Рацицкий: буду выкладываться на 100% за Зенит
    Рацицкий: буду выкладываться на 100% за Зенит
                    Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий перешел в питерский...
  • Срна покинул Шахтер и перешел в Кальяри
    Срна покинул Шахтер и перешел в Кальяри
    Дарио Срна Многолетний лидер и капитан донецкого «Шахтера» покинул клуб. 36-летний защитник перебрался в «Кальяри» в качестве...
  • Срна согласовал условия контракта с Барселоной
    Срна согласовал условия контракта с Барселоной
    По сообщениям СМИ Испании, а конкретно – Mundo Deportivo, хорватский фланговый защитник «Шахтёра» весьма близок к переходу в состав...
  • Дарио Срна: Все знают, что Шахтер играет для Донбасса
    Дарио Срна: Все знают, что Шахтер играет для Донбасса
    Хорватский легионер «Шахтера» Срна рассказал о своих впечатлениях от поединка заключительного тура групповой стадии ЛЧ против «Пари...
  • Л.Адриано: «Моя работа — забивать голы и помогать команде выигрывать»
    Л.Адриано: «Моя работа — забивать голы и помогать команде выигрывать»
    Бразильский форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано дал комментарий о матче с «Севастополем», который был разгромлен со...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close