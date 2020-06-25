Ндомбеле желает покинуть «Тоттенхэм»

Танги Ндомбеле

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле попал в сферу интересов ряда европейских топ-клубов, утверждает ESPN.

По информации источника, у 23-летнего игрока случился конфликт с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью. Танги больше не хочет играть под руководством португальского специалиста, поэтому решил сменить клубную прописку. Отмечается, что примирение тренера с футболистом маловероятно, поэтому агенты Ндомбеле начали искать выход из сложившейся ситуации.

В услугах французского хавбека заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона». Сообщается, что оба клуба планируют арендовать Ндомбеле с последующим выкупом или обменять на какого-нибудь своего футболиста. За ситуацией вокруг игрока также следит «Бавария».

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» летом 2019 года из «Лиона» за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он отметился 2 голами и 4 результативными передачами в 27 матчах за «шпор».