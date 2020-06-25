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Кьеллини вернётся в состав «Ювентуса» к матчу с «Торино»

Дата публикации: 25-06-2020

Джорджо КьеллиниДжорджо Кьеллини

Туринские источники сообщают, что капитан «Ювентуса» будет доступен к началу июля. Ориентировочная дата – 4-е число, дерби против «Торино».

Кьеллини травмировал колено в первом матче Серии А после рестарта, против «Болоньи». С тех пор 35-летний игрок тренируется по индивидуальной программе.

Известно, что если защитник не успеет восстановиться к дерби, то тогда будет готов к матчу с «Миланом» тремя днями позже.

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