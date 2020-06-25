Среди картонных болельщиков «Лидса» оказался Усама бен Ладен

Лидс Юнайтед

Как и многие другие команды, «Лидс Юнайтед» заполняет пустые трибуны стадиона как может. Перед матчем с «Фулхэмом» клуб расставил по сидениям картонные изображения болельщиков.

Один из фанатов не скрывал своего удивления в соцсетях после того, как обнаружил рядом с картонным собой изображение Усамы бен Ладена. И это несмотря на то, что, если верить слухам, при жизни саудовец болел за «Арсенал».

«Благодаря «Лидсу» я сижу прямо за чёртовым бен Ладеном!», – написал он в соцсетях.

Картонного террориста оперативно изъяли со стадиона. Клуб пообещал проверить остальные фотографии, ведь каждый болельщик мог загрузить своё фото за 28 евро.