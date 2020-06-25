Фонсека: «Эдин Джеко – лучший, с кем я работал»

Эдин Джеко

Дубль Эдина Джеко принёс «Роме» победу над «Сампдорией» (2:1). После матча тренер римского клуба не скупился на похвалы боснийцу.

«Мы не можем забывать, что это наша первая игра за три месяца. Мы создали два или три явных голевых шанса, а затем упустили ход матча из рук.

Мне также пришлось принять некоторые решения, потому что Пеллегрини тренировался всего 3-4 дня, так что мы не могли рисковать им со старта. Своим ассистом на Джеко он сильно повлиял на игру.

Я могу без сомнений сказать, что Эдин Джеко – лучший из всех, с кем я работал. Забить два гола этим вечером с обеих ног – это то, что могут делать только великие», – заверил португалец.