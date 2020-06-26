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Агент Виллиана начал переговоры с «Арсеналом»

Дата публикации: 26-06-2020

Агент Виллиана начал переговоры с «Арсеналом»

Вингер «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом информирует авторитетный журналист Николо Скира.

Бразилец ранее неоднократно говорил, что его приоритет – остаться в Лондоне, где он и его семья чувствуют себя прекрасно. До недавнего времени бразилец надеялся, что «Челси» предоставит ему такую возможность, но клуб оказался не готов удовлетворить его запросы.

Игрок настаивал на новом трехлетнем контракте, в то время как «синие» были готовы заключить с ним только двухлетнее соглашение. Сейчас всё идёт к тому, что по окончании нынешнего сезона 31-летний футболист покинет «Стэмфорд Бридж» свободным агентом.

Между тем, Скира сообщает, что агент Виллиана Киа Джурабчиан хочет устроить своего клиента в «Арсенале» и уже ведёт переговоры с руководством «канониров».

В продолжающемся сезоне 2019/20 на счету футболиста 38 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он стал автором 7 забитых мячей и 6 результативных передач.

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