Агент Виллиана начал переговоры с «Арсеналом»

Вингер «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом информирует авторитетный журналист Николо Скира.



Бразилец ранее неоднократно говорил, что его приоритет – остаться в Лондоне, где он и его семья чувствуют себя прекрасно. До недавнего времени бразилец надеялся, что «Челси» предоставит ему такую возможность, но клуб оказался не готов удовлетворить его запросы.



Игрок настаивал на новом трехлетнем контракте, в то время как «синие» были готовы заключить с ним только двухлетнее соглашение. Сейчас всё идёт к тому, что по окончании нынешнего сезона 31-летний футболист покинет «Стэмфорд Бридж» свободным агентом.



Между тем, Скира сообщает, что агент Виллиана Киа Джурабчиан хочет устроить своего клиента в «Арсенале» и уже ведёт переговоры с руководством «канониров».



В продолжающемся сезоне 2019/20 на счету футболиста 38 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он стал автором 7 забитых мячей и 6 результативных передач.