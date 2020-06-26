Сабалета, Санчес и Нгакия покинут «Вест Хэм»
«Вест Хэм Юнайтед» придётся обойтись без Пабло Сабалеты, Карлоса Санчеса и Джереми Нгакия в последних семи матчах Премьер-лиги.
«Молотобойцы», которые в настоящее время занимают семнадцатую позицию в таблице лиги, до сих пор не могут быть уверены в сохранении прописки в элите. Теперь и без того непростая ситуация осложнится из-за того, что в оставшихся матчах у Дэвида Мойеса будет меньше возможностей для ротации состава.
Сегодня клуб с северо-востока Лондона сообщил о предстоящем расставании сразу с тремя игроками, среди которых самой большой потерей, несомненно, станет 19-летний Нгакия. В последних матчах правый защитник получил шанс проявить себя и довольно неплохо им воспользовался. Боссы «Вест Хэма» хотели сохранить его у себя в команде и даже предложили новый контракт с более высокой заработной платой, но Джереми ответил отказом.
Таким образом, уже 1 июля все трое вышеупомянутых футболистов получат статус свободных агентов.
Сабалета, которому в январе исполнилось 35, выступает за «бордовых» с лета 2017 года. Санчез оказался в Лондоне годом позже. Нгакия является местным воспитанником. К основному составу «Вест Хэма» присоединился в январе этого года.
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