Официально: Дортмундская «Боруссия» заполучила Менье
«Боруссия» Д на своём официальном сайте подтвердила переход Томаса Менье.
28-летний футболист не захотел продлевать сотрудничество с «Пари Сен-Жермен», цвета которого он защищал в течение последних четырех сезонов, поэтому он был доступен для подписания на бесплатной основе. Это и использовал представитель Бундеслиги.
Контракт бельгийца с новым работодателем будет действовать до 30 июня 2024 года.
«Томас Менье - игрок, который давно доказал свою состоятельность на самом высоком уровне, в том числе в Лиге чемпионов и национальной сборной, и благодаря своему опыту станет для нас настоящим усилением, - заявил Михаэль Цорк, спортивный директор BVB.
Сам защитник прокомментировал сделку со «шмелями» следующим образом:
«Мне очень импонирует футбол, в который играет команда Люсьена Фавра. Я амбициозен и хочу выиграть титулы с «Боруссией», как я это делал в «Брюгге» и «ПСЖ, - заявил Томас.
Напомним, что на «Сигнал Идуна Парк» уже выступают два игрока сборной Бельгии – Торган Азар и Аксель Витсель.
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