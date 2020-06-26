Официально: Дортмундская «Боруссия» заполучила Менье

«Боруссия» Д на своём официальном сайте подтвердила переход Томаса Менье.



28-летний футболист не захотел продлевать сотрудничество с «Пари Сен-Жермен», цвета которого он защищал в течение последних четырех сезонов, поэтому он был доступен для подписания на бесплатной основе. Это и использовал представитель Бундеслиги.



Контракт бельгийца с новым работодателем будет действовать до 30 июня 2024 года.



«Томас Менье - игрок, который давно доказал свою состоятельность на самом высоком уровне, в том числе в Лиге чемпионов и национальной сборной, и благодаря своему опыту станет для нас настоящим усилением, - заявил Михаэль Цорк, спортивный директор BVB.



Сам защитник прокомментировал сделку со «шмелями» следующим образом:



«Мне очень импонирует футбол, в который играет команда Люсьена Фавра. Я амбициозен и хочу выиграть титулы с «Боруссией», как я это делал в «Брюгге» и «ПСЖ, - заявил Томас.



Напомним, что на «Сигнал Идуна Парк» уже выступают два игрока сборной Бельгии – Торган Азар и Аксель Витсель.