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«Спартак» интересуется форвардом «Тулузы»

Дата публикации: 26-06-2020

«Спартак» интересуется форвардом «Тулузы»

Как сообщает «L’Equipe», московский «Спартак» связался с Яя Саного и предложил ему продолжить карьеру в России.

Французский нападающий, известный главным образом своим пребыванием в «Арсенале» (в 2013–2017 годах), будет доступен на бесплатной основе. Его контракт с «Тулузой» истекает 30 июня, и нет никаких признаков того, что он продолжит свою выступления в нынешнем клубе.

Между тем, источник утверждает, что «красно-белые» выразили заинтересованность в том, чтобы заполучить его в свои ряды. «Спартак», борющийся за участие в квалификации к Лиге Европы, предложил 27-летнему игроку контракт до окончания сезона 2021/22 с возможностью продления сотрудничества еще на 12 месяцев. За каждый год, проведенный в российской столице Яя сможет пополнить свой бюджет на 1 500 000 евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Саного принял участие в 15 матчах. В них он оформил три гола и один ассист.

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