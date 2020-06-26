Хендерсон: «В будущем сезоне «Ливерпуль» постарается добиться большего»

Джордан Хендерсон

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от первого чемпионства «мерсисайдцев» в английской Премьер-лиге за последние 30 лет.

«Не хватает слов, чтобы описать победу в чемпионате Англии, равно как и победу в Лиге чемпионов. Это неповторимое чувство. Для меня большая честь быть частью этого футбольного клуба.

Мы будем праздновать, но в ближайшие несколько дней мы сосредоточимся на матче с «Манчестер Сити» и попытаемся завершить сезон наилучшим образом. Мы хотим побеждать в каждой игре, чтобы закончить розыгрыш с максимально возможным количеством очков. «Ливерпуль» выложиться на все сто, после чего начнет новый сезон, где мы хотим добиться большего.

Мы хотим сохранить этот голод, который у нас есть. И я не сомневаюсь, что он есть, мы доказали это за последние пару лет. Брал «Ливерпуль» трофеи или упускал их, мы реагировали должным образом. Так что я уверен, что это продолжиться и в дальнейшем», – цитирует Хендерсона пресс-служба «Ливерпуля».