Хендерсон: «В будущем сезоне «Ливерпуль» постарается добиться большего»
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от первого чемпионства «мерсисайдцев» в английской Премьер-лиге за последние 30 лет.
«Не хватает слов, чтобы описать победу в чемпионате Англии, равно как и победу в Лиге чемпионов. Это неповторимое чувство. Для меня большая честь быть частью этого футбольного клуба.
Мы будем праздновать, но в ближайшие несколько дней мы сосредоточимся на матче с «Манчестер Сити» и попытаемся завершить сезон наилучшим образом. Мы хотим побеждать в каждой игре, чтобы закончить розыгрыш с максимально возможным количеством очков. «Ливерпуль» выложиться на все сто, после чего начнет новый сезон, где мы хотим добиться большего.
Мы хотим сохранить этот голод, который у нас есть. И я не сомневаюсь, что он есть, мы доказали это за последние пару лет. Брал «Ливерпуль» трофеи или упускал их, мы реагировали должным образом. Так что я уверен, что это продолжиться и в дальнейшем», – цитирует Хендерсона пресс-служба «Ливерпуля».
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