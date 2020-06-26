  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Хендерсон: «В будущем сезоне «Ливерпуль» постарается добиться большего»

Дата публикации: 26-06-2020

Джордан ХендерсонДжордан Хендерсон

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от первого чемпионства «мерсисайдцев» в английской Премьер-лиге за последние 30 лет.

«Не хватает слов, чтобы описать победу в чемпионате Англии, равно как и победу в Лиге чемпионов. Это неповторимое чувство. Для меня большая честь быть частью этого футбольного клуба.

Мы будем праздновать, но в ближайшие несколько дней мы сосредоточимся на матче с «Манчестер Сити» и попытаемся завершить сезон наилучшим образом. Мы хотим побеждать в каждой игре, чтобы закончить розыгрыш с максимально возможным количеством очков. «Ливерпуль» выложиться на все сто, после чего начнет новый сезон, где мы хотим добиться большего.

Мы хотим сохранить этот голод, который у нас есть. И я не сомневаюсь, что он есть, мы доказали это за последние пару лет. Брал «Ливерпуль» трофеи или упускал их, мы реагировали должным образом. Так что я уверен, что это продолжиться и в дальнейшем», – цитирует Хендерсона пресс-служба «Ливерпуля».

Похожие новости:

  • «Челси» попытается купить Дина Хендерсона у «Манчестер Юнайтед»
    «Челси» попытается купить Дина Хендерсона у «Манчестер Юнайтед»
    Дин Хендерсон Лондонский клуб активнее других проводит трансферное лето: ещё до открытия окна «Челси» подписал Зиеша и Вернера. Однако на...
  • «Манчестер Сити» готов организовать чемпионский коридор «Ливерпулю»
    «Манчестер Сити» готов организовать чемпионский коридор «Ливерпулю»
    Ливерпуль «Манчестер Сити» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля», если команда Юргена Клоппа гарантирует себе...
  • «Эвертон» обладает всеми качествами, необходимыми для победы над «Ливерпуле ...
    «Эвертон» обладает всеми качествами, необходимыми для победы над «Ливерпуле ...
    Джордан Пикфорд Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от предстоящего ливерпульского дерби. «Эвертон» и...
  • Хендерсон: Нужно гордиться тем, что дошли до финала
    Хендерсон: Нужно гордиться тем, что дошли до финала
    Джордан Хендерсон Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон дал комментарий относительно игры против мадридского «Реала» в финале...
  • Хендерсон стал капитаном Ливерпуля
    Хендерсон стал капитаном Ливерпуля
    После прощания с долголетним предводителем и капитаном «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, Мерсисайдцы нашли претендента на капитанскую...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close