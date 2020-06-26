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Роналду может пропустить матч против «Лечче»

Дата публикации: 26-06-2020

Криштиану РоналдуКриштиану Роналду

Calciomercato сообщает, что форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить матч 28-го тура Серии А против «Лечче».

Источник пишет, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассматривает возможность предоставления отдыха португальцу, но специалист на данный момент не принял окончательного решения.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 23 матча в Серии А, в которых забил 22 гола и сделал 3 результативные передачи

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