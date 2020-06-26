Капелло: «Милан» может доставить неприятности «Роме»

Фабио Капелло

Бывший главный тренер сборной Италии Фабио Капелло поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура Серии А между «Миланом» и «Ромой».

«Между командами 9 очков, но это не значит, что у них большая разница в уровне игры. «Милан» находится в такой ситуации после работы Марко Джампаоло. После прихода Пиоли и Ибрагимовича ситуация намного улучшилась. «Милан» может доставить неприятности «Роме» путем контратак, но у них проблемы в обороне и много травмированных игроков», – сказал Капелло.